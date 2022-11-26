理大校內暴動首案裁定6人罪成　下月10日判刑 (14:25)

被告依次為陳俊邦（21歲）、陳頌欣（17歲）、郭添明（20歲）、羅健洋（16歲）、李日朗（21歲）及袁太林（21歲）。

區院暫委法官黃士翔於判辭中裁定，2019年11月17日晚上至翌日早上，在暢運道天橋、北橋、南橋；暢運道及科學館道交界；理大校園內和正門位置；理大正門、暢運道和科學館道，上述4處均出現暴動，且是逐一發生。

黃官續指，理大內有完善的配套支持示威者，明顯是有組織地和有計劃地安排，讓示威者長期留守，亦可換衣服及佩戴裝備進行非法活動，故裁定11月17日下午7時至翌日早上8時許，理大校園和附近持續有一個大型的暴動。

黃官續指，據閉路電視片段，有17人包括各被告進入科學館後門後，除了警員外，沒有他人進入，裁定他們從理大離開，與其他示威者由暢運道前往科學館道，之後經科學館停車場進入科學館，最終被捕。黃官又稱，當時理大事件被廣泛報道，市民包括各被告，沒有理由不知道理大有很多示威人士聚集，進行暴力非法活動。

黃官另拒納被告陳頌欣、郭添明、羅健洋、李日朗的證供，指他們與其他示威者一同前往科學館，並非趁機離開，證明是有意圖鼓吹暴動，認為他們的證供並不合理。黃官稱，6名被告繼續留在理大，壯大暴動人群的聲勢，藉此鼓吹暴力的非法行為，遂裁定暴動罪成。