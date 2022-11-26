蕭澤頤：詐騙案較去年同期升近四成　昨起隧道設防騙廣告 (12:58)

香港警察學院今早（26日）舉行結業會操，今次是蕭澤頤三個月內第二度確診新冠病毒，康復後首次出席公開場合。他指周日（20日）舉行的警察招募體驗日，共有1714參與人次，即場收到399份投考申請，形容很鼓舞。他指近年越來越多年青人有意投考警隊，單是參與警察學長計劃的本地大學生，就由三年前138人上升至今年323人。他透露警隊現時缺乏逾5000名人手，承認招募上存有挑戰，將會繼續採取積極的招募策略，包括上月底啟用的警察招募中心，收到一些即場申請，亦有不少人到場了解，對未來招募情況感樂觀。

葉劉淑儀冀見習督察及學警不忘初心 以敬業樂業精神做事

結業會操由行會召集人葉劉淑儀檢閱畢業的24名見習督察和69名學警，她致辭時提到反修風波種種違法暴力事件，令人膽戰心驚，警隊在維護法治和市民安全最前線，展示迎難而上、不怕難關精神和勇氣；這場風波亦反映本港要居安思危和未雨綢繆，準備面對各種風險挑戰。她指政府會加強國安和反恐的執法和調查，並會完善現有法制，包括推展《基本法》廿三條立法工作，及就規管眾籌和打擊虛假消息進行研究和公眾諮詢。

葉劉淑儀談及在保安系統工作多年，深明「警察不只一份工作，更是一份使命」，即使將來遇到困難和挑戰，有同事、親友和廣大市民支持都絕不孤單：又寄語各見習督察和學警不忘初心、以誠待人，以敬業樂業精神做事，相信他們能譜寫屬於自己的警察故事。