復必泰二價疫苗下月1日可接種 楊何蓓茵指一老一幼接種率未如理想 (10:21)

楊何蓓茵今日（26日）於商台節目《政經星期六》指，二價疫苗只作為第四劑疫苗，市民亦可以選擇接種原始疫苗。至於餘下劑數的二價疫苗，她指當局會視乎首批疫苗的消耗量，安排第二批疫苗抵港時間。楊何蓓茵建議，50歲以上人士可優先接種，18至49歲工作屬高曝露人士及12至17歲免疫力較弱人士，亦可考慮接種二價疫苗，而12歲以下人士則不建議接種。她又指，社署已開始為安老院舍的院友安排接種第四劑疫苗，但因復必泰儲存及稀釋過程較複雜，暫未能為使用到戶接種服務長者接種相關疫苗。

她又指，現前一老一幼疫苗接種率未如理想，重申兒童感染新冠病毒後，出現相關後遺症或會直接影響他們的學習進度及情緒，建議家長盡快安排子女接種疫苗。至於長者接種率方面，她稱院舍接種率較理想，院友兩劑疫苗接種率已逾9成，而整體社會80歲以上長者已接種第一劑疫苗有約7成，但升幅較慢，表示當局會繼續推廣接種疫苗，以提高長者接種率。