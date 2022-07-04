首批77萬劑復必泰二價疫苗運今抵港 政府指其餘逾110萬劑年底前抵港 (23:10)

該批復必泰二價疫苗抵港後，政府人員隨即按既定程序進行檢查及核對，以確保疫苗符合產品規格及相關的冷鏈運輸標準。政府亦會把疫苗存放在經驗證的超低溫冷藏櫃，按藥廠指定的溫度妥善保存。政府計劃12月初開始為市民接種二價疫苗，詳情將於稍後公布。

按專家建議，復必泰二價疫苗可供12歲或以上合資格人士按現時的接種時間表，用作第四劑疫苗（或康復人士接種第三劑疫苗）的另一選擇，但他們仍可選擇接種科興或復必泰原始病毒株疫苗。

專家建議兩類人士應接種第四劑疫苗（或康復人士作為接種第三劑疫苗）：（一）50歲或以上人士；及（二）12歲或以上免疫力弱人士。此外，18至49歲人士經考慮對自身的風險和益處，例如有較高暴露風險或個人需要，亦可接種第四劑疫苗。

政府已向藥廠採購共190萬劑復必泰二價疫苗，餘下的劑量預計將於今年底前運送抵港。政府會密切留意二價疫苗的需求，並在有需要時增購。