MIRROR演唱會事故｜24舞者發公開信指對舞台虛報數字感震驚　綵排不足籲關注舞台安全 (20:45)

名為hk_performers_concerns的帳戶今晚在Instagram發出兩個帖文，指在演唱會的前期已認知到舞台有潛在危險，但對承辦商在舞台裝置上虛報數字落差仍感絕望和害怕。事件過後，部分舞者需要持續尋求心理輔導及情緒治療、部分舞者決定暫別舞台，而受傷舞蹈員仍在醫院留醫，舞蹈員基於精神、情緒狀況以及個人考量下，就事故後生活補助，與主辦方MakerVille和大國文化達成協議。帖文未有透露協議具體細節，並稱舞蹈公司Studiodanz和舞者們的僱傭關係尚在調查，不便回應。公開信強調，無意針對任何單位，惟希望社會能關注行業生態，避免同類悲劇再度發生。

另一個帖文則指出演唱會的綵排時間不足，提及藝人與舞蹈員只有兩天進入紅館綵排，期間並沒有完整進行一次連同燈光、舞台機關（舞台升降、升橋等）及特效（噴火效果、煙花及七彩紙碎等）的Full Dress Rehearsal，因此不能確定表演時舞台的實際情況，以及機關特效實際出現的時間和位置。信中舉例指，7月25日，即演唱會首日才實際看到演唱《Ignited》時，在全體舞蹈員頭頂運作的升橋機關；7月28日準備出場表演時，才獲告知《King Kong》期間的噴火效果將會轉為噴發煙花，但未知其類型、噴發時機、噴發位置等。