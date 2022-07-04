陳振哲鄭仲恒2019區選前夕維園集會阻差辦公罪成　判240小時社服令 (18:30)

陳振哲判刑後表示，暫時鬆一口氣，但近日多宗案件被控方提上訴，他都會感擔心。他說案件縈繞三年，難以作長遠計劃，令他心情忐忑，控方亦明顯有延誤，兩次開審後修訂控罪，屬於「甩漏」，並不理想。

被告文念志（大埔前區議員，現32歲）、陳振哲（大埔前區議員，50歲）及鄭仲恒（沙田區議員，32歲）否認阻差辦公罪，文另承認無牌管有無線電通訊器具罪。辯方稱文念志因工傷，被認為不宜判社會服務令，黃官下令索取進一步報告，押後至12月16日判刑，其間文准以原有條件擔保外出。

黃官判刑指，案發歷時約15分鐘，早前有非法集結人士進入維園，但和被告們後退位置的距離相當遠，故認為被告僅是阻撓警方拘捕他們三人，並不涉及非法集結人士。本案無人受傷，沒有財物損失，被告當時目的是參與選舉集會，他們經過爭論後「過分堅持」，雖然有肢體接觸，惟不涉任何暴力，不能與其他阻撓警員案件相提並論。

黃官續指，陳振哲及鄭仲恒沒案底，均有規律生活和穩定工作，陳有豐富義工經驗，兩人事後已有悔意。黃官又批評，控方檢控時舉棋不定，反覆修訂控罪，考慮到構成延誤，遂判處240小時社會服務令。