錯播國歌｜政府要求Google將國歌置頂　將找方法讓《願榮光》「沉底」 (18:40)

政務司長陳國基就於出席新聞行政人員協會聚會時，透露亞洲欖球總會會長早前專程來港致歉時，承認曾收到中國國歌正確版本，惟總會未有將相關版本轉交南韓主辦方，導致負責的初級職員在搜尋引擎中搜尋並下載錯誤版本。陳國基指相關初級職員不曾在本港讀書，與香港無聯繫，故無證據顯示事件有政治動機，惟警方仍在調查事件。他又透露會找方法令錯誤版本的歌曲「沉底」，不會讓情况長期持續，強調建立制度最重要，避免相關人員出錯。

創科局表示，政府資訊科技總監辦公室上星期已與Google香港分部保持密切溝通，孫東亦在周一（21日）與Google亞太區公共政策及政府事務高層會面，同日並以書面要求Google正視情況，以及在網上搜尋結果將中國國歌《義勇軍進行曲》置頂。局方引述Google回覆指已確認收到相關書面要求，並會跟進。局方強調在會面中已明確向Google指出，部分搜尋結果顯示不正確的網上資訊，會為一些別有用心人士的行為提供藉口，對本港和國家造成嚴重損害。

而目前在Google網頁搜索「香港國歌」、「Hong Kong Anthem」等字眼時，搜尋結果仍首先顯示《願榮光歸香港》。