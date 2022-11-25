曾任武警地盤工持刀指嚇及強姦女友人罪成判囚6年 (18:24)

辯方求情稱，被告李景豪（現40歲）曾與X提及想生小朋友，惟他處之過急，未有顧及X感受，形容是「係唔合適嘅時間，做咗唔合適嘅嘢」，最終產生悲劇，被告現已深感後悔。

求情期間，一名旁聽年老婦人高舉求情信，哭著高呼「法官大人」，更一度跪地，法官黎婉姫隨即下令休庭5分鐘。有警員產前了解，該婦人其後由其他旁聽人士攙扶下離開。

黎官判刑時引述X的報告稱，她事後出現創傷，壓力反應為中度至嚴重，她會迴避及不想憶起事件，情況現有所改善，惟X拒絕接受心理治療。

黎官續引述辯方求情指，被告於大陸出生，曾任武警及輔警，並作出貢獻。2020年，被告的兩名家人自盡，家中發生巨變，經濟受影響，故被告須擔起照顧家庭的責任。他同年持單程證來港，擔任地盤工，月入5萬元。另被告的妻子、家人亦為他撰寫求情信。

黎官認同辯方所指，被告沒預謀，他急於傳宗接代而與X性交，犯下本案。黎官強調，被告向X展示菜刀，恐嚇她要求性交；且被告未有使用安全套，令X有染上性病或受孕的風險，為本案兩項加刑因素，未有其他減刑理由，且被告受審後定罪，終判監6年。