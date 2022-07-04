議員批可加可減機制未反映服務表現及其他盈利　政府：留意主流欲機制反映港鐵物業收益 (17:29)

民建聯議員陳學鋒指，港鐵在「可加可減」機制的方程式中沒有反映港鐵的物業營利，故令市民認為港鐵「賺大錢但仍要加價」，他建議票價調整機制中計及物業利潤的因素。運輸及物流局副秘書長黃珮玟指，發現機制需反映物業利潤屬主流意見，惟暫未有定案可分享，強調要平衡機制方程式並使之清晰。

另一名議員楊永杰就指，港鐵接近寡頭壟斷，同時又「賺得多、壞得多、加得多」，更不管經濟狀况如何都要加價，質疑可加可減機制明顯失效。他亦以早前荃灣線「甩門」事件為例，提出將港鐵服務表現加入票價調整機制的考慮之列，建議「一年壞十次，出年就不可加價」，透過加價方程式逼使港鐵注重服務質素。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍回應指，過去6年港鐵有3年沒有加價，另有一年減價，認為方程式已反映經濟狀况，稱會一併考慮議員意見。

工聯會立法會議員陸頌雄就指，港鐵高層如行政總監等的年中花紅佔員工薪酬25%至35%，而主要花紅來源則是公司營利，質疑高層便想盡辦法慳錢，以爭取「年尾袋多啲」，同時港鐵維修人員的工資與市場脫軌，未能留着員工，改由外判或代工維修，未必提供最好服務質素。港鐵公司香港客運服務總監楊美珍則回應指，維修及資產更新每年均有加無減，不會因盈利多少而影響維修服務。港鐵又指，由於員工流失更要花時間培訓人員，為避免服務受影響，故有需要尋找代工，但認為毋須擔心維修質素。