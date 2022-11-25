中大生拒捕罪成上訴被駁回　官信警用合理武力 (16:44)

上訴人吳玠寬（30歲）為中大哲學系碩士生，報稱任職採購員。上訴方指，上訴人被捕後手腳受傷，須留院一星期，傷勢頗嚴重，惟警員證人表示不知道他為何受傷，與證供有矛盾，故認為原審裁判官沒有仔細比對警員供辭，就裁定警員作供誠實，導致定罪不穩妥。

法官黎婉姫判辭中稱，辯方律師盤問控方證人時，明確地指出辯方說法，即上訴人的傷勢是由警員用亂棍或其他物品襲擊所致，故原審必然知悉辯方的立場，評估證供時不可能遺留上訴人傷勢的證據。黎官認為，裁判官身為事實的裁斷者，有權拒絕接納辯方的說法。

黎官又提及，上訴人被人擊打時，是側臥或俯臥在地，歷時5分鐘之久，但出奇地，其背部沒有受傷，其證供亦從未提及背部疼痛，形容「實在匪夷所思，不合常理」。

黎官續指，警員曾發出警告，故在場人士必然知道他們是警員。警員追截上訴人，他作出激烈反抗，更以手踭撞擊警員右臉，警員遂用警棍打他大腿及再作出警告，但上訴人依然反抗，警員才使用胡椒噴劑。黎官認同原審所指，警員當時使用合理適當的武力；另黎官指，上訴人對警員的激烈抵抗，明顯不構成合理的自衛行為，故駁回其上訴。