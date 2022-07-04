4個月大女嬰芷希患「擴張性心肌病變」急須換心　母盼有心人遺愛人間創造奇蹟 (16:15)

芷希9月2日因食慾不振、肚瀉等到伊利沙伯醫院急症室求醫期間休克，同日轉送兒童醫院兒童深切治療部，用藥後病情一度穩定出院。惟9月29日情況突然轉差，當日起在兒童醫院兒童深切治療部留醫至今。為改善病情，芷希10月14日接受「肺動脈繃紮手術」，但至今未有好轉，急需心臟移植延續生命。

芷希媽媽黎太表示，家族成員沒有心臟病史，得悉女兒確診「擴張性心肌病變」時腦海一片空白。她補充，一家每日會到兒童醫院探望芷希、錄下父母、哥哥的話語為其打氣，每早以視像通話向芷希展示醫院外的一花一木。黎太飲泣地稱，「希望比妹妹（芷希）知道出面嘅世界有幾大」、「等芷希知道喺咁艱難嘅時候我哋都無放棄佢」。

黎太希望女兒可以遇到奇蹟，盼有有心人遺愛人間，而若女兒能夠出院，只希望可親手抱着女兒到公園散步、撫摸貓狗、呼吸新鮮空氣。

倫建成表示，芷希現需強心藥、呼吸機維持生命，亦難估算仍能支撐多久，惟使用呼吸機需從體外接駁喉管，形容芷希隨時有機會因此出現細菌感染而令病情惡化，「（芷希）每一刻都有機會出現嚴重併發症」。