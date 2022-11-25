首名暴動罪成醫生今求情　冀法庭考慮監禁對專業人士牌照影響 (12:53)

9名認罪被告為廣告從業員歐陽志堅（現年44歲，下同）、測量師古家華（30歲）、程式設計員李德軒（27歲）、女學生張馨文（23歲）、學生陳澍峰（23歲）、商人邱偉濤（26歲）、學生林昊生（24歲）和林耀俊（25歲），以及醫生謝達志（30歲）。被列為密切接觸者的張馨文今缺席聆訊，另外鄭官拒絕林耀俊保釋申請，全部被告須還押候判。

其中謝達志當時任職瑪麗醫院急症室，是首名暴動罪成醫生，早前已經離職。辯方資深大律師潘熙求情稱，謝的父親已去世，母親和妹妹支持他更生，辯方呈上多封由謝的上司和病人等撰寫的求情信，指他獲十多名親友到庭支持。

辯方另一大律師表示，另一被告邱偉濤獲上司寫求情信，證明他有抱負想成為工程師。辯方續稱，邱事發時沒戴頭盔，他被警員制服時受不合理武力對待。鄭官聞言指出，同意案情並非如辯方所述，質疑辯方誤導法庭，警員因被搶犯和飛腳踢到，在危急下才使用武力，邱的醫療報告亦顯示他只有觸痛和擦傷，稱「認咗都夠膽話佢無戴頭盔」。

辯方回應指，邱的頭盔曾經掉下、掛在頸後，他幸好沒嚴重受傷，雖然他不應參與暴動，但亦沒有理由在手無搏擊之力下，遭受武力對待，望法庭考慮其良好背景，以4年或以下為量刑起點，並盡量下調刑期。