律政司反對黎智英聘英御狀稱國安法源於內地刑法　海外律師難有幫助　終院下周一裁決 (15:30)

律政司陳辭指，國安法的性質獨特，牽涉內地的社會及政治背景，亦是基於本港出現社會動亂而立法，故海外律師對國安案的協助有限。加上本案是首宗申請海外律師來港處理國安法案件的申請，由上級法院訂下準則是「越早越好」。

常任法官李義則質疑，法庭應視乎每宗案件的情况而定，而非「一刀切（blanket ban）」海外律師來港。律政司同意，但強調國安法源於內地刑法，而本案審訊的要點是如何將國安法融合於本地法律，除非該海外律師熟悉兩套法律制度，否則「其陳辭可能危險，甚至適得其反」。

律政司另陳辭指在涉及國家機密的案件中，不適宜由海外律師處理。律政司今在庭上補充，雖然本案暫時不涉國家機密，但現時還未知辯方會否加入新證據。首席法官張舉能則質疑，法庭難以揣測會否有新證據，若律政司希望禁止所有海外律師處理國安案，應列出在何特定情況下可批准海外律師申請。

黎智英一方則反駁，各地的法律均有其獨特之處，即使某律師沒有某法律的經驗，亦不能否定他在其他司法管轄區的專業，仍能協助法庭作出判決，反指即使是本地律師亦不熟悉內地國安法，可見律政司的理據並不充分；而律政司在上訴階段應指出下級法院有何出錯，是終院的既定原則，「不應僅因為『國安』二字，便將這些原則通通拋諸腦後」。

案件由終院首席法官張舉能、常任法官李義、霍兆剛主審。資深大律師彭耀鴻代表黎智英一方；律政司則由前律政司長兼資深大律師袁國強代表。Tim Owen亦有到庭旁聽。