32歲女子涉金鐘9.29衝突暴動罪成判囚3年5個月 (11:37)

區院暫委法官鄭念慈判刑稱，當日暴動規模不少，示威者戴帽及口罩，明顯是掩飾身份、逃避刑責。考慮案例、本案暴動的嚴重性，以4年6個月為量刑起點。鄭官又指，本案至今3年，但2021年已定下審期，故不認為出現延誤。

鄭官另引述辯方求情稱，被告劉燕嫦（現32歲）為資深市場經理，月入2萬元，其家人均力證劉為人上進、對家庭盡責，其老闆亦表示將來會再聘請她。鄭官續稱，劉在審前覆核後認罪，僅獲20%的刑期扣減，惟考慮她沒案底、有良好背景，因一念之差鑄成大錯，減刑2個月，終判囚3年5個月。

8名被告依次為軟件開發工程師謝曉峰、案發時15歲的馮姓男生、案發時14歲的男生、從事資訊科技業的曾憲嘉、碩士生黃昱翔、劉燕嫦、從事測量的游茜茹和髮型師范瑜；除謝及14歲男生受審後罪成，其餘6人均認罪。馮姓男生、14歲男生早前被判入教導所，餘下5人判囚3年4個月至4年7個月不等。