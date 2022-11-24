中大畢業禮有學生示威涉飯堂價格、學生會解散　保安召警到場 (19:00)

今日（24日） 為中文大學頒授學士學位典禮，校園今日不設閘機，市民自由進出。下午4點30分左右，中大地標之一「烽火台」有人身披黑色垃圾袋製成並印上「Canteen好L貴」等字樣抗議，中大保安上前指她們觸犯涉及畢業典禮的規例，要求對方出示學生證，並要收走道具。現場另有4名男子，包括一名身穿畢業袍的男子亦與保安口角，後被保安以人牆包圍，保安並報警稱「受到人身恐嚇」，警察到場了解情况，保安約十分鐘後散開，4名男子亦離開現場。
抗議者之一的Eva表示，參與此次行動者均為中大學生，下午三時起開始行為藝術，一直走到大學圖書館門口的「烽火台」。她們身穿印有「Canteen好L貴」、「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」、「合資格社畜」。其他道具包括印有「針大通」的學生證、閘機模型，也有人舉起「CUEX沙紙交易所」紙牌和派發印有已撤回校徽的畢業證書。
Eva又指，保安當時一直重複關於畢業禮安排的一項條例，指她們「違規展示標語」，事前亦未申報活動。她表示道具並非「鬧緊中大」，而是想討論飯堂價格過高等議題，「合資格社畜」則是整個社會面臨的問題。
中文大學回覆本報查詢指，大學保安人員今午執行畢業典禮人群管理措施時，有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人士仍繼續叫囂。校方認為該等人士的行為可能構成公共秩序風險，故決定報警求助。警方接報到場，了解事件之後警告相關人士。