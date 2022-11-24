中大畢業禮有學生示威涉飯堂價格、學生會解散　保安召警到場 (19:00)

抗議者之一的Eva表示，參與此次行動者均為中大學生，下午三時起開始行為藝術，一直走到大學圖書館門口的「烽火台」。她們身穿印有「Canteen好L貴」、「未畢業就乞食」、「最後一屆SU選民」、「合資格社畜」。其他道具包括印有「針大通」的學生證、閘機模型，也有人舉起「CUEX沙紙交易所」紙牌和派發印有已撤回校徽的畢業證書。

Eva又指，保安當時一直重複關於畢業禮安排的一項條例，指她們「違規展示標語」，事前亦未申報活動。她表示道具並非「鬧緊中大」，而是想討論飯堂價格過高等議題，「合資格社畜」則是整個社會面臨的問題。

中文大學回覆本報查詢指，大學保安人員今午執行畢業典禮人群管理措施時，有數名人士挑釁保安人員，以粗言穢語侮辱，經多番勸喻無效，相關人士仍繼續叫囂。校方認為該等人士的行為可能構成公共秩序風險，故決定報警求助。警方接報到場，了解事件之後警告相關人士。