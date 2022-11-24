美英駐港公司按年跌　內地新加坡駐港企業升 (19:24)

調查結果顯示，按母公司所在的國家或地區，內地仍居榜首，共有2114間公司，之後分別為日本（1388間）、美國（1258間）、英國（655間）及新加坡（463間）。其中內地駐港企業按年增34間；新加坡駐港企業就增14間；日本駐港公司數目維持不變；美國及英國駐港企業則按年分別少9間及12。若按行業分類，進出口貿易、批發及零售業仍居首位，共有4170間公司，其次是金融及銀行業（1683間）和專業、商用及教育服務業（1308間），三個行業分類的駐港公司數目均下跌，分別按年少124間、45間、53間。

調查結果又顯示，8978間公司包括1411間地區總部、2397間地區辦事處及5170間當地辦事處，較去年分別依次序少46、86、61間。結果亦顯示，60%受訪公司表示未來3年內在本港的業務計劃維持不變、只有3%受訪公司表示會將在港業務逐步終止或遷離。另外，有44%受訪公司提出港府應關注防疫措施，只有7%表示應關注政治問題，亦有59%受訪公司認為本港簡單稅制及低稅率為選址本港的重要因素；最低為國際學校學位供應只有21%。