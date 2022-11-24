本地確診個案突破9000宗　李夏茵指未見頂冀防疫措施勿「走回頭路」 (18:01)

醫務衛生局副局長李夏茵則預料，目前確診數字未見頂，有機會呈持續上升趨勢，加上擔心冬季流感雙重夾擊，入院人數可能會有所增加，故目前暫不放寬新一輪社交距離措施。被問到防疫措施會否因確診數字上升而「走回頭路」，李說現時「好唔想」走回頭路，但若確診數字上升導致公營醫療系統癱瘓，有機會收緊相關措施。李又表示，現階段不會取消「黃碼」，指雖近日輸入個案比例佔整體確診個案低於4%，較早前未有明顯上幅，但實際個案數字較早前的約300宗，升至現時每日700多宗，而本地個案亦會隨之上升，認為任何放寬防疫措施安排為不理想及不安全。

至於復必泰二價疫苗，李夏茵表示相關疫苗將在未來數日抵港，期望可在下月初讓市民接種。她強調二價疫苗只適合作加強劑，亦為市民提供多一頂選擇，以接種原始疫苗或二價疫苗作第4劑疫苗，但重申二價疫苗不能作頭3劑疫苗接種。她建議50歲以上人士，特別為長期病患者要接種第4劑疫苗，而18至49歲人士若經常需進出高風險地方可考慮接種。另外，她亦建議12至17歲而免疫力較弱人士可考慮接種加強劑。李又表示，如市民已接種3劑疫苗又曾感染新冠病毒，就毋須接種二價疫苗。