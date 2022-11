中大畢業禮雨中舉行　段崇智冀學生貢獻國家造福全球　籲珍惜友誼為人善良 (15:40)

段崇智致辭時首先提及疫情反覆為畢業生學業帶來挑戰,希望中大生能作出果斷而理性的決定、處事成熟,並貢獻國家、造福全球。他的致辭以英文為主,但期間以英文、廣東話及普通話讀出「知識即力量」,稱中大使命為「結合傳統與現代,融會中方與西方」及校訓「博文約禮」。

段崇智亦引用海倫·凱勒的「I would rather walk with a friend in the dark than walk alone in the light.(我寧願與朋友一起行走於黑暗中,也不願獨自行走於光明中)」,提醒中大生要珍惜友誼,並認為中大畢業生應以善良為人生原則,積極行善,最後以愛爾蘭祝禱作結,願畢業生走康莊大道,未來一帆風順。

上午校園內下起小雨,畢業生們在雨中合影留念。工程學院的畢業生陳先生表示,他一位朋友特地上班前趕來送花合影。談及前不久的校徽風波,他直言「好彩轉返(舊校徽),不然今日就係『山雞』。」又稱此前校方未有諮詢學生,他亦是從新聞中知悉要換校徽。他還說,一些朋友已赴外國讀書,他則計劃留港從事與獨立書店有關的工作。法學院畢業生何小姐就表示,計劃前往英國發展,因學術環境較香港更自由,亦覺得中大四年內變化頗大,認為最大變化屬學生會解散及出入校園須「拍卡」。

典禮上亦有五人獲中大校董會主席頒授榮譽博士學位,中大第七任校長沈祖堯則獲榮譽法學博士學位。