南丫海難死者家屬入稟要求開死因研訊　高院頒判辭拒絕申請 (15:09)

家屬趙炳全在庭外表示，對判決感到非常失望和無奈，會與律師商量下一步行動。趙又指，有關部門應有更多空間解釋南丫海難的細節，或向涉事船廠及驗船人員展開調查，奈何法庭判決認為召開死因聆訊的理據不足。

協助家屬的民主黨立法會前議員涂謹申則指，調查委員會完結之後，警方仍就驗船和造船等方面調查數年，惟家屬不知道當中細節，公眾亦無從知曉。涂形容，今次入稟要求召開死因研訊，是較罕有新穎的法律程序，未來會盡力而為。

申請人為死者梁家杰的胞姊梁淑玲，以及另外兩名家屬趙炳全和徐志盛。申請方提出，警方在調查委員會聆訊後發現新證人及新證據，如能傳召證人作供，或能解答南丫四號「消失水密門」之原因。申請方又稱，有艙口防水圍板比標準要求低40毫米，而且船頭一塊金屬片疑被拆去，可能加快沉沒過程，令遇難者失去逃脫時機。

申請方又指，事件經過運房局內部調查及委員會聆訊檢視，律政司亦提出檢控，惟警方近期與新證人錄口供，部分供辭與監督建船的財利船廠版本有矛盾，反映財利船廠的說法可能有誤。申請方要求召開死因研訊，待死因庭審視新證據。