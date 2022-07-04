黃之鋒等人涉轉發開槍警資料案交高院審理　官指由調查至交付花逾兩年關注檢控延誤 (14:49)

申請人為律政司；擬答辯人為黃之鋒、曾子成、李柏納及王國樑。判辭引述的案情指，黃之鋒於2020年8月16日在Facebook轉載連登的帖文，內文公開開槍警及其家人的照片、個人資料，寫有「我地老豆係殺人犯」。黃之鋒的帖文獲4000多人按下回應，有傳媒報道黃涉違反禁制令後，他翌日把帖文刪除。

曾子成、李柏納及王國樑亦在Facebook發佈及轉載帖文，附有開槍警及其家人的照片及個人資料，前2人於2020年6月24日被捕。其中曾涉及3則帖文，寫上「X街冚家鏟死全家」等，他警誡下承認發帖，認為匿名令不合理，故發帖表達不滿。李警誡下稱希望其他人記得開槍事件，才轉載新聞；王於2020年1月9日被捕，警誡下稱忘記有否轉發帖文，兩人均承認為涉案帳戶的持有人。

律政司一方承認，本案可盡早處理，但解釋指過去2年案件繁多，法官直言，律政司根本沒有解釋延誤的原因，重申一旦案件出現足夠的證據，便應啟動檢控程序。

另律政司指，針對4人的證據強烈，有擬答辯人具影響力，法官反駁稱，律政司更理應花多資源先處理本案。惟法官認為，審視本案的證供後，律政司或會勝訴，延誤的影響亦可在聆訊時處理，故向律政司批出許可。