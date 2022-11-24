黎智英涉壹傳媒違契案求情稱不屬違反誠信　官押後判刑 (14:52)

甫開庭，陳官和控辯雙方商討判刑日期，指本案雖然不屬國安法案件，但受社會關注，故需時準備判辭。黎另就818流水式集會案上訴及涉違國安法的《蘋果日報》案，兩案將緊接於下周審理及開審。

陳官着控辯雙方交代涉案各方的得益或損失等立場。代表黎智英的資深大律師陳政龍表示，蘋果日報印刷共收取力高約119萬元租金得益，力高毋須以約334萬元租用乙級寫字樓，省卻租金支出。科技園的損失則是未能採取程序，要求蘋果印刷糾正違規，但無法量化成金額損失。

陳政龍續指，黎不屬於刑事罪行下違反誠信，認為事件只是違反合約。至於根據《公司條例》，被告犯可公訴罪行成立後，法庭可禁止其擔任公司董事，區院頒下取消資格令最長為10年，陳政龍稱，黎已年屆74歲，沒甚麼機會牽涉業務管理。

陳政龍求情指，黎沒接受高等教育，他於60年代從內地來港，成立佐丹奴時裝品牌。其後他創辦壹傳媒和《蘋果日報》，撇除爭議，《蘋果》乃具重要地位，並以創新方式採用動畫報道新聞。力高僅佔處所面積約0.16%，用地大致上符合出版用途；犯案手法並非精密，只為了方便佔用處所，租金亦在年報公開。