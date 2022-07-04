「大灣區中醫訪問學者計劃」兩中醫已於伊院展開臨床工作　4本地中醫跟隨 (18:36)

兩名內地中醫師分別為廣東省中醫院的主任中醫師謝東平和副主任醫師吳廣平，均於3月曾參與亞博館的新冠治療工作。兩人於15日抵港，先後前往瑪嘉烈醫院及伊利沙伯醫院參與個案分析，並於伊利沙伯醫院展開臨床工作，被問及現時香港留醫的新冠危重病人情况與三月相比有何不同，吳廣平則表示，今次展開臨床工作見到香港危重病人長者居多，多患有長期病患，病情變化快。

醫管局總行政經理（中醫）黃巧雲介紹，現時中西醫協作治療新冠重症的流程包括中西醫一同討論病案，形成最後治療方案，但方案是否實施則須先獲病人同意。至於4名參與培訓的本地中醫師，黃表示，4名醫師均有治療新冠個案的經驗，且有逾10年的從業經驗。

被問及香港中醫有哪些可改善的地方，謝東平未正面回答，表示內地亦有很多需改善的地方，又指中醫重視臨床，並強調人才的重要性，稱「只有更好，沒有最好」。

黃巧雲表示，今次計劃現階段主要為構建新冠重症的中西醫協作治療模式，又指現時計劃啟動不久，會暫時聚焦於新冠重症的治療，將視乎規模考慮擴充，還稱將於明年1月公布計劃階段成果，她還表示，未來或邀請更多內地中醫師，但考慮到語言因素暫時以大灣區醫師為主，還稱原定有3位內地中醫師參與計劃，惟另一位醫師因工作安排暫未能赴港。