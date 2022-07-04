車牌「894」貨車涉六四於銅鑼灣違泊　司機運輸工拒示身分證認阻差辦公 (16:54)

兩名被告為貨車司機羅帝欣（25歲）及運輸工人鄧軒皓（19歲）；羅被控於今年6月4日，在銅鑼灣記利佐治街18號至20號地下「H&M」外阻礙依法執行公務的公職人員，即警員22683陳美耀。鄧被指阻礙警員24584邱偉航。

案情指，當晚8時許，警員陳美耀及邱偉航在銅鑼灣一帶進行人群管理，其間見到一輛車牌數字為「894」的輕型貨車非法地停泊在案發地點造成阻礙，而受僱於本地物流公司的兩名被告當時站在貨車尾板，準備卸貨。

警員上前要求兩名被告出示身分證，並3度發出口頭警告，惟不獲理會，其後二人情緒激動，表現憤怒及大聲說話，行為造成騷擾，並引來大量途人圍觀，有礙警方進行人群管理，二人當場被捕。

辯方求情指，羅與太太育有一名3歲女兒，為家中經濟支柱，另獲僱主寫信力證為「盡忠職守的好員工」；鄧則與父母同住，月入1.5萬元，月繳6000元作為家用。辯方重申，二人一時衝動而犯案，深知行為愚昧，冀法庭考慮案中不涉及暴力，從輕發落。