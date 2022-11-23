8．31暴動案續審　男學生自辯稱欲以雨傘製緩衝區阻衝突 (16:22)

被告為簡梓濱（23歲）、連俊雄（21歲）及卓嘉豪（26歲）。涉暴動、襲擊他人致造成身體傷害、普通襲擊及搶劫共4罪的卓嘉豪憶述，當日有點感冒和咳嗽，於是佩戴口罩。他和朋友外出晚飯後，10時許在油麻地乘搭港鐵回家，途經旺角站有多名黑衣人上車，他們和其他乘客就列車受阻而起爭執。

卓目睹一名持攝影機拍攝、著反光衣的女子，遭兩名分別身穿白裇衫及灰色衫的男子推撞，有黑衣人叫嚷「做咩打記者？」及「佢出刀！」有人用雨傘敲打車門，卓勸喻黑衣人冷靜，不要再吵，惟無人理會，黑衣人和中年乘客在月台和車廂互相投擲雜物。

卓嘉豪被指一度高舉雨傘，他解釋因為接到被人投擲的雨傘，他不想戳傷別人。有片段顯示，卓手握拳頭，他稱見到藍衫漢拿出鎚子，才擺出「擋格姿勢」，防止他們投擲物品。

及後，有人向車廂使用滅火器後，卓見到有女子被數名黑衣人包圍，她被搶去東西及扔向車尾，卓嘗試勸阻黑衣人不果，女子被拉扯期間跌倒，她的眼鏡亦掉落地上。審訊明（24日）續。