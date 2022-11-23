18歲男改國歌歌詞及將國旗改圖加粗口　認罪候判 (15:35)

被告徐凱駿（18歲）被控於「作出一項或多項具煽動意圖的作為」、「意圖侮辱國歌而故意發布經篡改的國歌歌詞」、「意圖侮辱國歌而故意發布以任何方式侮辱國歌的情况」及「意圖侮辱國旗而故意發布侮辱國旗的情况」共4罪。控罪發生於前年5月28日至今年9月27日。

被告今認罪之前，辯方提出法律爭議，指煽動罪的檢控時限為半年，侮辱國歌等罪的檢控時限為兩年，由於被告今年9月被正式起訴，部分指控已超出時限。辯方又指，被告首次發帖時身處境外，法庭無權處理部分控罪。惟蘇官裁決指，被告面對的控罪為「持續性罪行」，不受檢控時限所限，加上構成煽動的相關活動在香港發生，本港法院有司法管轄權審理案件。

控方案情指，被告案發時以「金盤洗腳」、「習近平（已故）」等為網名，在連登發帖提及「光時」和港獨口號，並詛咒警員死亡受傷。此外，被告曾發表侮辱國歌的帖文，即「遲奶！我帶你環遊世界，我騎住哥斯拉，阿媽話我真係變態，中國牛肉有毒，畀林鄭食晒」。

案情指，被告另在YouTube發布名為「x你人民共和國國歌 x你軍行進曲」的片段，當中以粗口字眼取代國旗上的五星，並以同一粗口字眼，唱出國歌的旋律。