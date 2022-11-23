職訓局男生參與中大遊行判入教導所　官指屢次犯案引社會厭惡 (15:16)

辯方求情稱，首被告唐綽謙（現20歲）有深切悔意，望法庭判處更生中心。王官引述求情指，在基層家庭成長的唐性格內向，他患抑鬱症曾入院治療，於2019至2020年間感迷惘和精神有異，他受同輩排斥和缺乏自信下犯案。

王官指出，當時正值反修例運動，中大曾經發生大型示威，示威者高叫煽動口號，並手持備受「國際關注」的十二港人名字紙張。他們無視警告遊行堵路，有人追罵保安，場面混亂，可能有人襲擊保安。示威者刻意戴上「V煞面具」，讓人難以辨識，方便行動升級，為所欲為，而辯方稱本案遊行和平的說法是輕描淡寫。

王官續指，遊行歷時一個半小時、途經多個主要地點，規模不小，唐非中大職員或學生，他戴上口罩屬有備而來，即使他陪同次被告到場，他明知而在前線帶領遊行。

王官表示，唐就屯門遊行非法集結案及虐畜案，先後兩次被判入更生中心。他犯下遊行案後，於理大衝突被捕保釋時，再干犯本案為嚴重之處，顯示他漠視法紀；他過往共有10次定罪紀錄，其守法意識非常薄弱。王官考慮到被告輟學後受損友影響，平衡阻嚇及更生目的後，判他入教導所。