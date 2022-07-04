審計報告｜安達臣道行人天橋敲定設計前即招標　批出工程後再大改設計　終超支近8億 (15:10)

最新一期審計報告發現政府未敲定安達臣道發展工程計劃的行人天橋設計便招標，批出合約後大幅修改3條行人天橋設計，並增加興建多一條天橋，結果須新增合約興建天橋，也引致原有3條天橋的工程合約更改，並被承建商就延長合約期和追討延期完工費用提出申索。最終兩項工程開支合共約30億元，較原定批出的合約金額多出近8億元。
為配合2015年入伙目標，土拓署2007年就天橋工程招標，2008年初批出工程合約，在合約招標前已收到不同持份者對天橋設計的意見，例如質疑3條天橋是否足夠。2009年房屋署完成交通檢討研究，建議大幅改動天橋設計並興建多一條天橋，運房局接納改動。最終因應3條天橋設計大幅改動，施工時該合約下發出141份更改令，修改工程細節，合約開支最終達28.442億元，較原訂增加7.813億元。第四條天橋的工程合約最終金額為1.679億元，較原定多1610萬元。
審計署建議土拓署日後應考慮持份者意見及相關研究結果，在合約招標前敲定工程設計，以期避免大幅改動設計及引致申索，又指工程項目有迫切時限，部分工程細節未敲定下，慎重考慮處理措施，以期減低於合約批出後因設計大幅改動而衍生的風險，例如重大工程更改、合約申索與糾紛。