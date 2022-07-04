審計報告｜安達臣道行人天橋敲定設計前即招標　批出工程後再大改設計　終超支近8億 (15:10)

為配合2015年入伙目標，土拓署2007年就天橋工程招標，2008年初批出工程合約，在合約招標前已收到不同持份者對天橋設計的意見，例如質疑3條天橋是否足夠。2009年房屋署完成交通檢討研究，建議大幅改動天橋設計並興建多一條天橋，運房局接納改動。最終因應3條天橋設計大幅改動，施工時該合約下發出141份更改令，修改工程細節，合約開支最終達28.442億元，較原訂增加7.813億元。第四條天橋的工程合約最終金額為1.679億元，較原定多1610萬元。

審計署建議土拓署日後應考慮持份者意見及相關研究結果，在合約招標前敲定工程設計，以期避免大幅改動設計及引致申索，又指工程項目有迫切時限，部分工程細節未敲定下，慎重考慮處理措施，以期減低於合約批出後因設計大幅改動而衍生的風險，例如重大工程更改、合約申索與糾紛。