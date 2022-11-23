審計報告｜港珠澳大橋旅檢大樓逾四成處所空置無人願租 (14:50)

審計署提到，22個從未租出的處所中，產業署曾為其中6個處所招標或安排直接出租均不成功；亦曾引入更靈活的租約條款，例如提供3個月的短期租約、亦已在報刊和流動應用程式刊登廣告加強宣傳等。

審計署表示，政府於2019年決定除香港國際機場和紅磡車站的兩個邊境管制站以外，其餘邊境管制站由政府產業署管理，其中港珠澳大橋香港口岸為首個由產業署管理的邊境管制站；而政府產業署主要參照現時有關聯用大樓的合約管理執行視察和突擊檢查等作監察，並設跨部門管理委員會管理、要求管理、運作及保養承辦商提交每月管理報告。

政府產業署自2020年8月起，向10個用戶部門派發意見表格以監察管理、運作及保養承辦商的表現，各用戶部門須每月向產業署交還已填妥的表格，惟審計署留意到，在2020年8月至今年6月期間，有11個月的回應率為20%或以下，其中有2個用戶部門從未交還意見表格，以及有2個用戶部門只交還一次。

審計署建議，產業署應提高港珠澳大橋香港口岸用戶部門交還意見表格的回應率、因應邊境管制站獨特的運作模式制訂詳細指引作監察，並整合所得經驗，為接手香園圍邊境管制站和其他邊境管制站的管理工作做準備。產業署署長同意建議，會訂立表現目標、採取措施提高相關空置處所在市場上的吸引力。