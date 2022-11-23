審計報告｜屯門公路12年3工程共超支逾23億　僅一工程合約準時竣工 (14:23)

審計署提到，顧問就其中兩份合約分別發出約500及160份更改令，額外斜坡工作令兩份合約工程延遲。路政署在審計報告中解釋，合約需發出更改令進行額外工程，原因包括為回應當地居民關注擬議的擋土牆太接近其處所、建造掃管灘橋一個橋墩時遇到未能預見的海泥層、改移斜坡及擋土牆下的水管以建鋼筋混凝土牆等。審計署引述顧問評估，倘不採緩減措施，兩份合約可能分別延遲3年和2.5年完工，屆時政府或要承受重大財政風險，包括須向承建商支付延期完工費用。

審計署建議，日後推行涉在物業發展項目附近的構築物的工程時，路政署需改善地區諮詢程序；日後推行涉橋樑工程的道路工程時，路政署需提醒人員及顧問在勘測時遵從指引，例如需確定展開詳細設計工作前及期間，均備有足夠地質資料。路政署在報告中表示同意建議。

另外，審計報告引述路政署數字，2008年至2016年期間，上述3項屯門公路工程發生45宗工地意外，當中兩宗為致命意外。審計署表示，兩個承建商曾4次遲報工傷，延遲約3個月至11個月不等，路政署表示其中一個涉事承建商的表現報告顯示，其工地意外記錄評分均為「欠佳」。