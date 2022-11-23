審計報告｜葵青地區康健中心服務量未達標　醫衛局歸因「暴亂」及疫情 (14:13)

審計署發現，2019至20年度該中心全部9項服務量目標均未能達標，當中8項介乎0%至20%不等，遠低於目標。另外，該中心會為會員進行健康風險評估，以助及早識別慢性疾病，根據合約料會員會每年出席健康風險評估，但署方發現已入會一年的會員出席年度健康風險評估的百份比偏低，舉例2020年10月登記入會的會員本應21年10月評估，但截至21年12月僅9%出席評估

報告指出，葵青地區康健中心員工流失率偏高，由2019/20年度50%，上升至2021/22年度101%，主要人員的流失率十分高，2019年至3月至2022年3月底先後有3名執行總監辭職，只服務5至7個月不等。

審計署建議繼續密切監察該中心服務量目標情况，採取進一步措施提升表現，並要密切監察其改善服務的行動，包括提升小組活動出席率、確保會員適時出席年度健康風險評估等。