錯播國歌｜王敏超指港欖多外籍人士參與未必意識出錯　楊潤雄料新指引助紓壓 (14:01)

港協暨奧委會昨公布播放國歌和升掛區旗指引，包括不能接受觀眾提供的區旗或國旗。王敏超說，感謝觀眾即場提供區旗，但各體育總會或預先為可能得獎的運動員準備區旗。

文化體育及旅遊局長楊潤雄出席立法會會議後表示，新指引由文體旅局與港協暨奧委會一同制訂，雙方一起討論當中內容，認為有助運動員及領隊外出比賽時知道有關做法。

對於新指引對領隊會否構成壓力，他認為運動員及領隊領隊過去遇到播放國歌或國旗出錯等情况時，可能不知道應怎樣做，或令外界覺得做法欠佳而飽受壓力，「現在清清楚楚講給他們聽，甚麼情况下要怎樣做，可能令他們的壓力更加紓緩到。」至於新指引出爐前有否諮詢前線領隊及運動員，楊潤雄則未正面回應，僅稱有透過港協暨奧委會作討論。