審計報告｜銷監局投訴組為投訴個案結案時間長曾逾期轉介　擬調查報告可長達17個月 (13:52)

審計署亦分析2019年1月至今年6月所完成的348宗調查個案，發現有265宗未達調查組所訂立的時間目標，在審查當中15宗個案後，發現調查組在接獲個案後，需時1至15個工作天展開調查、在調查過程中亦有6宗個案在調查工作展開後曾超過3個月未獲跟進；他們亦發現，調查工作完成後，擬備調查報告或個案所需要的時間不一，介乎於5天至17個月。

另外審計署亦指，一手住宅物業銷售監管局的資源中心使用率偏低，每月平均訪客人數由2013年4月的9.1人，減至今年6月的1.7人，減幅高達8成；惟一手住宅物業銷售監管局未有就資源中心使用情况或成效作出任何研究或檢討。

至於一手住宅物業銷售資訊網在顯示發展項目暫停或終止銷售方面，審計署發現截至今年6月，銷售資訊網內有94個發展項目在之前的18個月內暫停或終止銷售，其中34宗個案中，賣方延遲通知銷售監管局，當中有22宗延遲超過7日，平均延遲73日。

審計署建議應檢視資源中心的使用情況和成效，視乎情況探討措施改善使用情況；亦應提醒賣方須適時通知銷售監管局其發展項目暫停或終止銷售的安排。房屋局和一手住宅物業銷售監管局專員同意審計署的建議。