審計報告｜登記露宿者9年增2.6倍　長期露宿比例增至47% (13:08)

失聯露宿者人數由2017至2018年度的64人，上升至2021至2022年度的299人。審計報告引述服務隊機構指，由於新冠疫情下，因就業或跨境問題而新增的露宿者人數上升，相關露宿者解決問題後便不再露宿。

審計報告亦揭露，現時露宿者資料系統未能反映露宿者實際人數，審計署分析兩服務隊機構的服務使用者資料庫，發現2021至2022年度，該兩機構曾提供服務的355和128宗個案中，分別有96宗和48宗個案並未登記在露宿者資料系統。

審計署建議，社署應盡快提供加強外展服務，並避免日後出現因機構不接受增撥津助而造成的服務缺口，並研究措施在不會識別露宿者個人資料情况下，定期從服務隊機構收集未登記的露宿者資料。審計署又建議，社署需在新冠疫情期間繼續向露宿者提供協助，並持續檢視其社福支援服務，並增強露宿者工作意欲。社署在報告中表示同意審計署的建議。