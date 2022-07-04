議員倡教師須定期參與涉國家國情續牌考核　蔡若蓮稱持開放態度惟須考慮可行性 (13:16)

立法會議員劉智鵬在會上指出，教師註冊不需特別要求分階段評估，但認為中小學教師註冊機制相比大學機制較輕鬆及容易達到終身聘用。蔡若蓮表示，當局推出不同指施，以不斷提高教師專業操守，除增供軟指標、教師專業發展框架外，並會要求教師須達核心培訓時數，內容集中教師專業操守，以及對基本法和國家安全知識等方面，又強調教師獲終身有效聘用並不等於終身受聘。

立法會教育事務委員會主席、經民聯梁美芬就指，有教師在社交平台發表與教學理念相反的言論，質疑相關教師「不適合參與教師隊伍」。蔡若蓮強調，教師應以身作則，社會予教師有高期望，亦指若他們言行不一，難以向學生傳達正確價值觀，並會直接影響教育工作，期望與教育界共同努力教育愛國愛港的新一代。

身兼註冊教師的立法會議員朱國強則表示，前線教師為提升教育質素而不斷進修，但現時社會不理解，並提出相關監控及定期考核建議，認為當局應要向社會解說清楚及回復對教師信心。蔡若蓮則回應指，當局重視提升教師的個人專業操守及向社會宣揚尊師重道的觀念。