稱遭誣衊偷煙刀斬室友　無業漢被判無限期醫院令 (12:40)

居於殘疾人士院舍的四旬無業男因院舍嘈吵獲安排至同區單位居住後，稱被同居六旬漢誣衊偷煙，趁對方午睡時用刀斬向室友頭部兩至三下，室友頭部須縫16針。無業男即日自首，他早前承認一項企圖謀殺罪，今（23日）在高院判刑。法官引述報告稱，被告患精神分裂及反社會人格障礙症，接受住院治療近20年，不能排除他受病情影響出現幻覺，斬傷事主；另法官接納被告沒有預謀，平衡被告及公眾的利益，按報告建議判處無限期醫院令。
法官黃崇厚綜合辯方求情及報告稱，被告周偉雄（現47歲）只有中一的教育程度，其父母在他年小已離異，被告與祖母及叔叔居住。他自10多歲接受精神科治療，被診斷患偏執型精神分裂症、被害妄想症、反社會人格障礙，出現幻聽等，故他接受住院治療近20年。他的身體狀況不佳，患有糖尿病、靜脈曲張及胃炎。另外，被告有盜竊、刑事恐嚇、傷人等案底，在最近的3宗定罪案件，均被判處醫院令。
黃官續指，本案發生前數年，被告病情好轉，獲安排住在宿舍，日常生活由社工、醫院職員照顧，接受精神科門診治療時，情況穩定。2021年5月16日當日下午，事主不在單位，惟被告出現幻覺，聽到事主指責他偷煙，被告遂出現想殺死事主的念頭，並犯下本案。
至於事主被襲後，出現創傷後遺症，睡眠質素轉差，亦會發惡夢。黃官稱，考慮本案性質、被告背景、其精神病史等，以及平衡被告及公眾的利益，終接納醫生的建議，判處被告沒有限期的醫院令，並按建議判他入精神科中心接受治療。