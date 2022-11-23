稱遭誣衊偷煙刀斬室友　無業漢被判無限期醫院令 (12:40)

法官黃崇厚綜合辯方求情及報告稱，被告周偉雄（現47歲）只有中一的教育程度，其父母在他年小已離異，被告與祖母及叔叔居住。他自10多歲接受精神科治療，被診斷患偏執型精神分裂症、被害妄想症、反社會人格障礙，出現幻聽等，故他接受住院治療近20年。他的身體狀況不佳，患有糖尿病、靜脈曲張及胃炎。另外，被告有盜竊、刑事恐嚇、傷人等案底，在最近的3宗定罪案件，均被判處醫院令。

黃官續指，本案發生前數年，被告病情好轉，獲安排住在宿舍，日常生活由社工、醫院職員照顧，接受精神科門診治療時，情況穩定。2021年5月16日當日下午，事主不在單位，惟被告出現幻覺，聽到事主指責他偷煙，被告遂出現想殺死事主的念頭，並犯下本案。

至於事主被襲後，出現創傷後遺症，睡眠質素轉差，亦會發惡夢。黃官稱，考慮本案性質、被告背景、其精神病史等，以及平衡被告及公眾的利益，終接納醫生的建議，判處被告沒有限期的醫院令，並按建議判他入精神科中心接受治療。