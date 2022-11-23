涉12港人案廖子文獲准保釋候刑期上訴 (10:48)

上訴人廖子文（19歲）2020年12月底在內地服畢4個月刑期後回港，還押懲教署。他其後承認兩罪，先後判囚10個月及27個月。區域法院法官游德康今年7月16日就管有物品意圖摧毁或損壞財產罪判刑時，頒令其中4個月刑期分期執行，總刑期31個月，即廖子文在今年12月尾便刑滿。惟在判刑當日，廖已服畢妨礙司法公正罪的10個月刑期，懲教署未能按判決將4個月刑期分期執行，廖子文需服畢共37個月刑期。

游官事後補充判刑後記，指若他在判刑前知悉刑期未能分期執行，會進一步將管有物品意圖摧毁或損壞財產罪的刑期下調至21個月，令整期刑期維持在31個月，惟他已簽署判刑證明書，無權更改刑期，故建議廖子文可考慮上訴修補判刑上的缺陷。

廖子文上訴要求上訴庭修補上述判刑的缺陷，並申請保釋候訊，今年9月遭彭官拒絕。彭官今聽罷雙方陳辭，最終批准保釋，並會擇日頒下判辭解釋保釋理據。