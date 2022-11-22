警破高利貸集團涉清洗1.4億黑錢　拘15人包括主腦 (21:37)

警方新界北總區重案組總督察蔣家駿指，今年3月開始，警方高度關注一個大耳窿集團的活動情况，調查顯示，該集團以年息80至150厘放債，遠遠超出法例所上限60厘年息，同時查悉集團以恐嚇及淋油、塞匙孔等手法逼使無能力還債債仔交出銀行戶口作抵償等不法手段。

蔣家駿又稱，警方以情報主導及調查分析後，蒐集大量銀行文件，懷疑該集團自2018年開始運作，至2022年9月期間，利用40個銀行戶口清洗1.4億元犯罪得益。經部署後，警方採取代號「晶澈」行動，於昨天（21日）及今天（22日）搜查多處地方，共拘捕了年齡介乎22至64歲的11男4女，當中包括61歲姓蕭集團主腦、5名骨幹成員及9名傀儡戶口持有人等。其中部份傀儡戶口持有人更兼任淋油行動組成員，他們部份有黑社會背景。被捕人涉嫌干犯「以過高利率放貸」、「無牌經營放債人業務」、「處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產」（俗稱「洗黑錢」）」、刑事毀壞及刑事恐嚇等罪行。初步涉及4宗非法收債案。

高級督察李家榮指，行動中警方在疑犯住所檢取大批證物，包括電腦、數簿、手提電話、多張銀行提款卡以及約值160萬元疑犯罪得來財物，包括20萬元港幣及外幣，10隻名貴手表、30個手袋及少量首飾、金器等。李家榮指，事主通常透過友人或中介人向該高利貸集團借貸，由於他們急於借錢週轉，未有想到要付出高昂利息，致無法自拔。李舉例稱，其中一名事主借錢30萬元，他每月要還3.5萬元利息，還了16年仍未還清債務。