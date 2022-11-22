涉爬渠離理大案　官准控方加控鄭錦滿暴動 (18:09)

新增的控罪指，鄭錦滿在2019年11月17至20日期間，在香港理工大學連同其他身分不詳人士參與暴動。

代表控方的外聘大律師吳美華另申請呈遞其他證據，包括鄭錦滿的住址，惟法官直指，「我有個好大既擔心，會唔會令控方原本檢控的事實基礎擴闊咗」，辯方同意法庭觀察，反對控方申請。法官認為，在控方案情結束後再批准增加證據，不論以文件抑或傳召證人的方式，證據關鍵與否，結果等同控方擴闊檢控的事實基礎，「對被告係唔公平」，拒絕控方申請。

代表鄭錦滿的大狀作中段陳辭指，控方沒有證據顯示理大渠口之大細是否足以讓人通過、是否能接駁至「公家渠」等，鄭錦滿面對的兩罪應被裁定表證不成立。控方反駁指，證人已清楚說出涉事渠口高1.65米，其後更闊，又質疑鄭錦滿若非從理大而來，「咁佢從何而來？」。

法官最終裁定所有被告表證成立，將案件押後至12月16日作結案陳辭，並於明年1月14日裁決。