5人涉Telegram發布殺警言論、談製炸彈買武器　被控煽動今提堂 (17:36)

被告依次為陳思諾（36歲）、無業李浩源（18歲）、電腦技術員黃澦羅（36歲）、女學生張佩善（16歲）和學生蔡啟棉（19歲），同被控於今年2月8日至5月7日干犯一項串謀有意圖而傷人罪。

陳思諾被控管有攻擊性武器罪，指他於5月7日在鑽石山一單位管有一把刀。黃澦羅另被控各一項管有危險藥物罪，以及無牌管有槍械及彈藥罪，即於同日在西貢公路一單位，管有草本大麻、一支弩和三支箭。

陳思諾早前被加控一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，即於今年4月5日至5月7日，在Instagram發布及或提供陳述、相片和海報，具意圖引起憎恨中央及或港府；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；引起香港居民間的不滿；引起香港不同階層居民間的敵意；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法。

李浩源和黃澦羅遭加控一項「串謀作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，被指今年2月19日至5月7日在香港串謀研發武器，具意圖引起憎恨中央及或港府；激起香港居民企圖不循合法途徑，促致改變其他在香港依法制定的事項；煽惑他人使用暴力；及或慫使他人不守法。