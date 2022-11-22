中電港燈按年加電費近兩成及四成半　政府稱曾勸兩電勿賺盡被拒 (19:22)

環境及生態局長謝展寰表示，政府收到兩電加幅申請後，已多次要求兩電降低加幅，兩電同意大幅使用「電費穩定基金」、及在燃料價格調整條款帳承擔結餘，減低電費加幅。他又稱，與兩電磋商的過程中，曾提出要求兩電不要賺盡《利潤管制協議》中最高8%准許回報，惟兩電不同意，強調在合約精神下「唔同意都要尊重合約精神」。

中電表示，明年1月會繼續凍結平均基本電價，為連續3年維持在同一水平，即每度電93.7港仙。中電總裁蔣東強解釋，因受俄烏戰爭影響，導致國際燃料供應緊張及價格升，故明年1月的燃料調整費會增加至每度電62港仙，比今年11月上調7.2港仙，加上將會繼續發放「地租及差餉特别回扣」，為每度電1.3港仙。經調整後明年1月平均淨電價將加幅6.4%，即每度電要154.4港仙。相比今年11月相比，明年1月電費將上調9.3港仙；而與今年1月相比，明年1月平均淨電價加幅為19.8%。

中電又表示，明年將會向客戶推出一頂特别節能回扣，並動用約2億元社區節能基金，包括使用1億元為15萬有需要家庭提供燃料費資助。

港燈表示，相信國際燃料價格在短期內會繼續波動、天然氣用量增加、加上配合政府減排減碳，故明年的基本電費及燃料調整費須上調，明年起平均淨電價為每度電197港仙，較本月平均淨電價186.8元增5.5%，其中基本電費由本月109元加至明年起114.5元；燃料調整費亦由本月78.8元加至明年起82.5元。

港燈又表示，來年將會動用約4000萬元作「特別電費補貼」，為當月用電量300度或以下的住宅用戶，提供每度電9.5仙補助，預料45%住宅用戶受惠，以一個月用電量300度的家庭為例，扣減補助後，來年每月電費將會比本月多2.1元。另外港燈亦會動用5500萬元作紓困措施，如為劏房戶提供電費津貼。

對於兩電大幅動用「電費穩定基金」，港燈動用3.8億元、中電動用15.3億元後，兩電燃料帳仍是負數，其中港燈負13億元，中電則負27億元。立法會議員陳學鋒稱兩電燃料帳負數只因墊支，最終仍須市民支付，質疑兩電沒有受國際燃料價格上升等因素蝕錢，「唔好講到咁仁義喎」，籲兩電應在疫下與市民共渡時艱。

立法會議員陳克勤則指出，現時燃料費帳項需由市民負擔，而政府每月向每戶提供130元電費補貼，質疑兩電是「獨善其身」以分擔燃料費開支。中電則回應指，燃料開支為實報實銷，兩電不能從中獲利，又指明白市民對電費加幅有壓力，已推出相關措施包括特别節能回扣幫助市民。他亦表示，面對國際燃料價格波動，中電的總燃料開支已由上年150億元上至今年的200億，開支壓力較大。港燈亦指，預料明年的燃料價格負結餘會維持高水平，已動用基金盡量壓低電費加幅，亦推出補貼減輕市民負擔。

至於陳克勤希望政府可檢討能源組合，增加使用核電並降低燃料價格。謝展寰表示，本港與内地商討使用可再生能源時，認為核電可為其中一個選擇。