觀塘線下周日啟用內地製8卡新列車 (16:29)

港鐵車務總監李家潤表示，港鐵將會採用「新列車先行，新信號系統隨後」計劃，新列車暫時會採用舊信號系統行駛，待軟件完成修訂後再改裝新信號系統。至於新信號系統硬件安裝工程的進度，荃灣線已100%完成安裝，港島線、觀塘線和將軍澳線已完成90%或以上；軟件方面將採用核心標準產品及配置，安排適量為港鐵網絡訂造及必要的功能，預計荃灣線新信號系統於2025至2026年投入服務，而整體工程預計於2028至2029年完成。

港鐵荃灣線油麻地站上周出軌意外，其中150人經車尾緊急出口斜道，沿路軌逆行車方向步行返回旺角站。港鐵其後承認因駕駛室受損，車長及車務控制中心未接到車尾門打開警報，中心亦無收到乘客進入路軌指示，故觀塘線曾有列車在旺角站開出。港鐵香港客運服務總監楊美珍表示，新列車較現行列車增設多一個後備裝置，一旦有乘客打開斜道，便會傳送信號至控制室，「如果一個（警報裝置）有問題，第二個都可以幫到手」，認為增加可靠性。她又指新增的採用動態路線圖，港鐵服務若出現問題，除靠手機應用程式發出車長廣播，日後亦會使用屏幕廣播資訊，指醒乘客使用替代路線。