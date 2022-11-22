海關檢獲1.8億元私煙　拘3貨車司機 (16:32)

海關稅收罪案調查科高級調查主任林威杰表示，行動當日在葵涌貨櫃碼頭南路及青衣青衣路的兩個貨櫃場截查3輛貨櫃車，並在貨車上3個約40呎貨櫃內檢獲3100萬支未完稅香煙。海關跟進調查，同日再在相關貨櫃場另外3個約40呎貨櫃再搜獲3300萬支未完稅香煙，並拘捕3名男貨車司機，相信案件涉及同一集團操控，不排除有更多人被捕。

是次檢獲的私煙，部分是海外比較流行的牌子，估計因海外通脹率上升，造成香煙價格上脹，不法分子由水路走私香煙抵港，經重新包裝後透過空運及海路轉運至海外圖利。海關表示是次檢獲的私煙近3成將走私到海外，而私煙來源及去向則仍在調查。

海關表示隨防疫措施放鬆及人流增加，市場對私煙需求上升，而且聖誕節及新年將至，集團藉機補充貨源供應本地及海外私煙市場。海關指今年已檢獲市值約18億元私煙，涉6.4億支，檢獲量與去年全年的4.27億支相比超出5成，估計因受到疫情及物流鏈影響，不法分子利用水路走私，惟要兼顧船期、航情等因素，每次運載的私煙數量增加。