的士司機遭警箍頸後癱瘓亡裁不合法被殺　警申覆核指履行職務時意外箍頸 (15:51)

申請人為林偉榮；答辯人為時任死因裁判官嚴舜儀；至於死者陳輝旺的女兒陳盈之、警務處處長、消防處、拘捕警員馬振康、警長羅偉民，及醫管局均被列為有利害關係方。申請人、馬振康及死者家屬有律師代表出庭。據悉，答辯人持中立態度。

申請人由資深大律師翟紹唐及大律師謝祿英代表。申請方提出兩大爭議，包括死因裁判官就「不合法被殺」向陪審團作出錯誤引導，故裁定並不穩妥；以及申請人有否作出非法作為及過份武力。

申請方稱，死者被捕及鎖上手扣後，拒絕上警車，申請人才使用武力把死者抬上警車，並相信他只是履行作為警員的職務。庭上亦播放案發的西隧閉路電視片段，死者拒絕上警車，並欲走向的士，申請人則拉死者到警車車門前，他先箍起死者的手但不成功，繼而箍其頸部，凌空抽起他約1秒。申請方重申，申請人無意圖作出非法行為，且他原先想抬起其上半身，但意外地箍到死者的頸部。