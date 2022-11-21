訪泰代表團午宴再談香港優勢　丘應樺稱團員每日快測均陰性 (15:36)

丘應樺續指，在今次訪泰之行已向當地商界分享《施政報告》的優惠政策，相信泰國對香港投資感興趣，認為每個商業決定都要經詳細探討，深信日後將有實際成果。丘應樺今日亦聯同香港商貿代表團在曼谷出席一場商務研討會暨午宴，有超過200名嘉賓出席，包括泰國副總理兼能源部長Supattanapong Punmeechaow、當地商會和主要企業的代表，以及其他政府官員。

丘應樺重申國家主席習近平提及一國兩制必須長期堅持，又提及香港與內地市場和國家發展戰略的連繫，尤其是粵港澳大灣區發展和「一帶一路」倡議，而且獨特優勢無可取代，指香港能扮演出色的促成者，讓海外企業透過香港開拓內地市場，並善用香港各種專業服務支援其在內地的發展。

香港商貿代表團成員包括香港泰國商會主席陳智思、行政會議成員林健鋒，以及香港機場管理局主席蘇澤光亦在小組討論環節分享對香港營商及投資機遇的見解。