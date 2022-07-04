5人涉金鐘「反極權遊行」暴動罪成分判囚3年4個月至4年7個月　兩未成年被告判入教導所 (13:18)

8名被告依次為軟件開發工程師謝曉峰、案發時15歲的馮姓男生、案發時14歲的男生、從事資訊科技業的曾憲嘉、碩士生黃昱翔、劉燕嫦、從事測量的游茜茹和髮型師范瑜；謝及14歲男生受審後罪成。劉因疫情隔離當中，未有出庭，押後至11月25日判刑。

區院暫委法官鄭念慈判刑稱，考慮案例、暴動的嚴重程度等，以4年6個月為量刑起點，除游茜茹外，其他被告均有實際暴力，故加刑3個月。鄭官又稱，本案至今3年，但2021年已定下審期，故不認為出現延誤。惟考慮所有人沒案底、有良好背景，因一念之差鑄成大錯，減刑2個月。另外，馮姓男生、黃昱翔及范瑜審前覆核前認罪、游茜茹其後認罪；曾憲嘉則在裁定爭議片段可呈堂後認罪，故分別獲25%、20%及10%的刑期扣減。

鄭官續稱，謝曉峰雖患專注力不足、過度活躍症，但並非求情理由，明白判囚對他造成打擊，但重申案件性質嚴重，終判他監禁4年7個月。至於曾憲嘉、黃昱翔、游茜茹及范瑜，分別被判囚4年1個月、3年4個月、3年5個月及3年4個月；餘下2名未成年被告，則需顧及其更生，故被判入教導所。