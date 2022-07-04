七犯遊蕩男闖獨居女寓所揑頸摸大腿囚32個月　官斥犯案有預謀令事主蒙受精神傷害 (11:57)

被告蕭維（38歲，會計文員）已婚，育有6歲女兒。辯方求情稱，被告受皮膚病困擾，他當時欲吸煙經過單位發現閘門沒上鎖，一時衝動入屋看看有否財物，出於情急以武力嘗試控制事主，故弄傷她；他現已感後悔。

創傷報告顯示，事主患上抑鬱症及創傷後遺症，她要開燈及加門鎖，臨睡前和朋友對話才較安心，她仍難以入睡和常發惡夢。她事後胃口變差，體重減了30磅，嘴旁留有疤痕，令從事模特兒及美容的她受影響。案件曝光後，她擔心個人安全，怕遭被告家人尋仇，並用錯誤方法強迫自己忘記事件，需要接受心理輔導。李官建議社會福利署協助她尋找另一住所。

李官指，被告曾犯遊盪罪等共有7次案底，被判感化令及社會服務令，惟刑罰似乎對他沒起作用。被告在本案沒使用武器，但他以暴力明顯是想控制事主，致她面和頸部有多處擦傷和抓痕，手腳受傷，事主亦遺失掛鎖、鎖匙等總值約650元。李官就被告認罪減刑後，終判監32個月。