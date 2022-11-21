譚耀宗確認不參與下屆人大代表選舉稱因年齡考慮　指被制裁亦沒遺憾 (12:16)

港區人大代表選舉12月舉行，今日（21日）先舉行選舉會議第一次全體會議。會議於灣仔會展舉行，現任全國人大常委譚耀宗會後表示，不會參與下月舉行的人大代表換屆選舉，亦即代表將卸任人大常委一職。他解釋決定出於年齡考慮，又指對任內被美國制裁亦沒遺憾，形容他光榮參與立法工作，包括涉港的立法工作，如《港區國安法》及修訂選舉制度等。被問會否在卸任後要求美方撤回制裁，譚耀宗回應表示一直沒有理會制裁。
譚耀宗又表示，卸任後仍會關心國家發展及建言獻策，並為香港服務。他同時拒絕評論誰人適合接任，包括拒絕評論傳聞出選的前特首林鄭月娥。
選舉會議第一次全體會議由全國人大常委會秘書長楊振武到本港主持。今日會議先表決19人的主席團名單，名單中包括現任全國人大常委譚耀宗，按以往做法，主席團成員均不會競逐人大代表。會議亦訂出下月15日為人大選舉投票日。
至於早前有傳競逐人大常委的前特首林鄭月娥，則未有包括於主席團名單內。
名單獲1107名出席者中的1100人贊成，7人表決無效。
19人主席團名單：
- 葉劉淑儀
- 劉業強
- 李國章
- 李家超
- 李焯芬
- 陳健波
- 林淑儀
- 黃玉山
- 蔡冠深
- 梁振英
- 譚耀宗
- 吳良好
- 譚惠珠
- 廖長江
- 盧瑞安
- 高永文
- 余國春
- 陳馮富珍
- 林健岳