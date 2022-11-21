譚耀宗確認不參與下屆人大代表選舉稱因年齡考慮　指被制裁亦沒遺憾 (12:16)

譚耀宗又表示，卸任後仍會關心國家發展及建言獻策，並為香港服務。他同時拒絕評論誰人適合接任，包括拒絕評論傳聞出選的前特首林鄭月娥。

選舉會議第一次全體會議由全國人大常委會秘書長楊振武到本港主持。今日會議先表決19人的主席團名單，名單中包括現任全國人大常委譚耀宗，按以往做法，主席團成員均不會競逐人大代表。會議亦訂出下月15日為人大選舉投票日。

至於早前有傳競逐人大常委的前特首林鄭月娥，則未有包括於主席團名單內。

名單獲1107名出席者中的1100人贊成，7人表決無效。

19人主席團名單：