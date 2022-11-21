李家超染疫　行政會議取消、不作署任特首安排　特首辦兩人須檢疫 (17:20)

而衛生防護中心已評估陪同李家超出訪泰國的8名特首辦職員，其中特首辦主任葉文娟及特首私人秘書杜潔麗曾除下口罩與李家超一同參與較長時間的會議或近距離一同用餐，列為密切接觸者，正按指引家居檢疫。二人昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日快測亦呈陰性。

其餘6名隨行職員未列為密切接觸者，無須家居檢疫，可返回辦公室工作。他們昨晚的核酸檢測結果為陰性，今日快測亦為陰性。

隔離期間，李家超將在家工作，按需要以視像出席會議，不作署任安排。他原定親身出席的公開活動將由其他官員代為出席或另作安排。李家超原定於明晚出席香港管理專業協會周年晚宴，該協會回應本報查詢時指，李家超將不會出席晚宴，會改由財政司副司長黃偉綸出席。

綜合政府公布及李家超於Facebook周六及周日在曼谷的行程，他與越南國家主席阮春福雙邊會談、出席APEC領導人非正式會議、先後與泰國副總理蘇帕塔納蓬中國駐泰國大使會面、宴請泰國商界及香港商貿團，以及到泰國當地食早餐時均無戴口罩；而在曼谷機場為國家主席習近平送機、見傳媒總結行程、到雜貨店購物、參觀泰國正大集團及安美德時均有戴口罩。