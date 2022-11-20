世界盃開鑼 遊客到酒吧觀戰撐心儀隊伍 (23:16)

在灣仔駱克道，不少酒吧掛起世界盃參賽國的國旗及宣傳海報。來自約旦、從事時裝行業的Mike，來港7天旅遊及處理公務，今晚獨自到灣仔一酒吧飲酒消遣，他形容現場熱鬧，未來數天都會來觀賞直播，「非常喜歡香港的氣氛（vibes），冀在港結識新朋友」。他表示，在「0+3」安排下，來港首3天只能在酒店買外賣，「只食麥當勞或KFC」，認為港府應豁免已接種新冠疫苗者的入境檢疫要求。他表示，日前完成3天檢疫終可外出，到餐廳品嘗了日本料理及中菜，非常享受。

酒吧顧客馬先生說，暫時酒吧氣氛一般，由於周一要上班，且揭幕戰對壘的非心儀球隊，今晚無計劃觀賽。他稱，他是巴西隊球迷，到時會與朋友、家人或同事一同到酒吧撐巴西隊，「是情意結，由細到大都支持」。他說，比賽較多在香港時間深夜進行，但若然是「勁旅對勁旅，例如德國對巴西，捱夜都會支持」。