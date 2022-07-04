逾千人參加警察招募體驗日　警方收399份即場投考申請 (19:11)

據警方數字顯示，在2022至23財政年度，警方截至上月接獲5097份投考申請，分別有2141份和2956份申請投考見習督察和警員，較去年同期的5613份下跌約9.2%。招募組署理警司周紫彤形容招募情况屬平穩，又透露現時警隊有約5000個空缺，絕大部分是由於較早年擴充而成。

周紫彤表示，自去年5月起舉辦4次招募體驗日，至今有230名投考者已被取錄，分別在警察學院受訓或已在前線執勤。至於今個年度成功投考人數，她說分別有101名見職督察及318名警員，相比去年同期屬平穩。

警方於今年9月至10月，在11間本地大專院校展開名為「警察．大學招募快線」（Police University Recruitment Express，簡稱PURE）的招聘工作，周紫彤表示收到389份投考申請，另有140份申請參與警隊學長計劃；又形容相關投考學生遴選成績不錯，合格率比一般高，反映他們有備而來。

至於上月27日啟用的警察招募中心，周紫彤透露至今接獲11個投考申請，未來將會為中學生和大學生舉辦認識警務工作的活動。她又說，下月將再次出動流動宣傳車「警察招募號」，宣傳警務工作資訊及進行即場面試。